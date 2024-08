Un orchestre australien annule un concert avec un pianiste qui a affirmé que Tsahal "cible les journalistes"

L'Orchestre Symphonique de Melbourne se retrouve au cœur d'une polémique après avoir annulé un concert du pianiste Jayson Gillham suite à ses propos sur Gaza, avant de qualifier cette décision d'"erreur".

L'incident s'est déroulé dimanche dernier lors d'un récital solo de Gillham à Melbourne. Le pianiste a dédié une pièce aux "journalistes de Gaza", évoquant les "assassinats ciblés de journalistes éminents alors qu'ils voyageaient dans des véhicules clairement identifiés presse ou portaient leurs gilets de presse".

Réagissant dans la précipitation, l'Orchestre a d'abord retiré Gillham du programme du concert prévu jeudi, avant d'annuler complètement l'événement, invoquant des "raisons de sécurité". Un porte-parole anonyme de l'Orchestre a ensuite admis à la chaîne ABC que la décision d'écarter Gillham était une "erreur". Dans un communiqué, l'Orchestre a tenté de ménager la chèvre et le chou : "Bien que nous maintenions qu'une scène de concert n'est pas une tribune politique appropriée, nous reconnaissons les inquiétudes de Jayson pour les populations du Moyen-Orient et d'ailleurs." Gillham, de son côté, a affirmé : "Tuer des journalistes est un crime de guerre selon le droit international. C'est fait pour empêcher la documentation et la diffusion des crimes de guerre au monde entier." L'Orchestre et Gillham discutent d'une possible reprogrammation du concert.