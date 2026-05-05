Une Israélienne de 22 ans portée disparue au Japon

Une touriste israélienne de 22 ans, Tevel Shabtai, originaire de Modi’in, est portée disparue depuis cinq jours dans une région montagneuse du Japon, suscitant une vive inquiétude quant à son sort. Les autorités locales ont lancé des recherches après la perte de contact avec la jeune femme, qui voyageait seule dans le pays.

Selon les informations disponibles, Tevel Shabtai avait informé sa mère, jeudi dernier, de son intention de partir en randonnée le lendemain sur le mont Asahidake, situé près de la ville de Higashikawa, sur l’île d’Hokkaido. Ce sommet, le plus élevé de la région du Daisetsuzan, est encore partiellement enneigé à cette période de l’année, ce qui peut compliquer les conditions de progression.

Depuis cette communication, plus aucun signe de vie n’a été enregistré. L’ambassade d’Israël au Japon a signalé sa disparition lundi en fin de journée aux autorités japonaises, déclenchant l’ouverture d’une opération de recherche par la police locale. À ce stade, aucune piste concrète n’a permis de la localiser.

Les enquêteurs ont toutefois identifié des images de vidéosurveillance captées à une station de téléphérique proche du mont Asahidake, montrant une personne susceptible d’être la jeune femme. Cette découverte pourrait permettre de retracer ses derniers déplacements, mais les investigations restent en cours.

La disparition d’un randonneur dans cette région montagneuse n’est pas sans risque, en raison des conditions climatiques changeantes et du relief accidenté. Les autorités japonaises poursuivent leurs recherches avec des moyens adaptés, tandis que la famille de Tevel Shabtai reste dans l’attente de nouvelles informations.