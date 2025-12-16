"Mon pays a trahi le peuple juif", déclare une célèbre journaliste australienne à i24NEWS

La journaliste australienne Erin Molan s'est rendue mardi manifester sa solidarité avec la communauté juive après l'attentat de Bondi Beach. Dans une interview exclusive accordée à la correspondante d'i24NEWS à Sydney, Yuli Salomon, elle a vivement critiqué la gestion de la situation par son pays, lançant un avertissement sans détour : "C'est une honte. Ils commencent par les juifs, puis ils viennent pour nous tous".

À la suite de l'attentat de Sydney qui a coûté la vie à 15 personnes il y a deux jours, la célèbre journaliste a tenu à exprimer publiquement son soutien sans réserve à la communauté juive d'Australie, tout en dénonçant fermement l'inaction des autorités de son pays.

Dans cette interview empreinte d'émotion, Erin Molan a déclaré ressentir une profonde honte face à l'attitude de l'Australie. "Mon pays a trahi le peuple juif et c'est une honte", a-t-elle affirmé, soulignant ses liens personnels étroits avec la communauté : "Je suis ici pour montrer mon amour. Cette communauté est comme une seconde famille pour moi. Je me suis tenue à leurs côtés dès le premier jour et je le ferai toute ma vie. Mon cœur est brisé".

La journaliste a mis en garde contre le fait que la haine et la violence actuellement dirigées contre les juifs ne s'arrêteront pas là, évoquant un danger existentiel pour les valeurs du monde libre dans son ensemble. "Tout le monde est sous la menace", a-t-elle expliqué. "Ces gens se fichent de qui ils tuent. Ils commencent par les juifs, puis ils viennent pour nous tous. Cela concerne ma petite fille et tous les Australiens qui croient en la paix et en la liberté".

https://x.com/i/web/status/2000825886078111845 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Interrogée sur ses sentiments à se tenir aux côtés de la communauté juive précisément après cet incident tragique, Erin Molan a admis qu'une certaine crainte existe, mais qu'elle est insignifiante face à l'importance de ce geste. "Je me sens fière, reconnaissante et honorée", a-t-elle déclaré. "Oui, j'ai peur, mais c'est secondaire. Cela n'a pas d'importance. Se tenir aux côtés des Juifs est plus important".