7-Octobre: "la situation ne fait qu'empirer", déplore le chef de la diplomatie européenne

Un an après l'attaque contre Israël, l'Union européenne exprime sa vive inquiétude face à la détérioration de la situation au Proche-Orient. Josep Borrell, le Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères, a dressé lundi un bilan alarmant de la situation régionale.

Dans une déclaration sans équivoque, Borrell a averti que la région se trouve "au bord d'une conflagration totale", pointant du doigt l'apparente impuissance de la communauté internationale à endiguer cette escalade. Il a souligné l'aggravation constante des conditions sur le terrain, où les populations locales se retrouvent piégées dans un "cycle sans fin de violence, de haine et de vengeance".

Face à cette spirale destructrice, le chef de la diplomatie européenne a réitéré avec force son appel à un cessez-le-feu immédiat. Il a insisté sur le fait qu'une solution militaire ne pourrait en aucun cas garantir un avenir stable pour les peuples palestinien et israélien. Borrell a plaidé pour une approche politique, mettant en avant la solution à deux États comme seule voie viable vers une paix durable. Cette position a été reprise et appuyée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a qualifié cette option de "seul chemin viable pour mettre enfin un terme à la violence". Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions exacerbées, marqué par la poursuite des hostilités à Gaza et l'extension du conflit au Liban. Elles reflètent la préoccupation croissante de l'UE face à l'instabilité régionale et son désir de jouer un rôle plus actif dans la recherche d'une solution pacifique au conflit israélo-palestinien.