9,5 millions de dollars levés en Europe par des campagnes liées au Hamas

Une étude publiée par le ministère israélien de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme affirme qu’un vaste réseau de financement participatif opérant en Europe a permis de collecter plus de 9,5 millions de dollars pour Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Selon le rapport, environ 45 organisations et campagnes présentées comme des initiatives humanitaires ont été identifiées. Chacune aurait récolté au moins 100 000 dollars.

L’étude affirme que 23 de ces campagnes présentent des liens avec le Hamas ou d’autres organisations terroristes.

Parmi elles, sept auraient levé plus d’un million de dollars chacune, tandis que quatre autres auraient récolté entre 500 000 et un million de dollars.

Les chercheurs ont examiné les activités de collecte de fonds dans plusieurs pays européens. Au Royaume-Uni, plus de 11 millions de livres sterling auraient été réunis via des plateformes de financement participatif. En France, les campagnes analysées auraient permis de récolter environ 1,4 million d’euros, tandis que des centaines de milliers d’euros auraient également été collectés en Espagne et aux Pays-Bas.

Selon le ministère, les fonds transiteraient par une combinaison de plateformes de crowdfunding, de sites internet d’organisations, de virements bancaires, d’applications de paiement et de cryptomonnaies.

Le rapport souligne également un manque de transparence concernant la destination finale des dons. Si les campagnes et les moyens de paiement sont généralement publics, les informations sur les bénéficiaires réels à Gaza restent souvent indisponibles.

Parmi les principales plateformes citées figurent JustGiving au Royaume-Uni, HelloAsso en France, ainsi que GoFundMe, GlobalGiving et Big Give.

Le ministère estime que les montants réellement collectés pourraient être largement supérieurs aux 9,5 millions de dollars identifiés, notamment en raison de circuits de financement privés ou non accessibles publiquement.

Le rapport distingue les liens directs avec le terrorisme — organisations déjà désignées comme terroristes ou individus affiliés au Hamas — des liens indirects, tels que des partenariats avec des structures proches du mouvement ou des transferts de fonds vers des entités qui lui seraient associées.

Le ministre de la Diaspora, Amichaï Chikli, a appelé les pays européens à renforcer leur vigilance.

« Il s’agit d’un risque sécuritaire qui ne peut être ignoré. Des fonds collectés sous couvert d’aide humanitaire peuvent parvenir à des éléments liés au Hamas », a-t-il déclaré.

Le ministère appelle également les plateformes de financement participatif à renforcer leurs mécanismes de contrôle afin d’empêcher que des campagnes à vocation terroriste ne profitent de réseaux de collecte destinés au grand public.

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien sont officiellement classés comme organisations terroristes par l’Union européenne et le Royaume-Uni, ce qui rend illégale toute collecte de fonds destinée à leur profit.