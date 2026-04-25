À Athènes, Emmanuel Macron appelle l’Europe à s’affirmer face aux grandes puissances

En déplacement à Athènes, le président français Emmanuel Macron a appelé à un «sursaut» de l’Europe face à ce qu’il décrit comme un «moment unique» sur la scène internationale, marqué par l’hostilité simultanée des grandes puissances mondiales.

Devant le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, il a estimé qu’«un président américain, un président russe et un président chinois» étaient aujourd’hui «farouchement opposés aux Européens», une situation inédite qui impose, selon lui, une réponse politique forte de l’Union européenne.

Dans ce contexte, le chef de l’État a insisté sur la nécessité pour l’Europe de gagner en autonomie stratégique et de devenir une véritable puissance géopolitique. «Ce moment pourrait être le moment européen», a-t-il affirmé, soulignant que l’Union européenne devait capitaliser sur sa fiabilité et sa prévisibilité pour peser davantage sur la scène internationale.

Sans rompre avec les États-Unis, Emmanuel Macron a toutefois pointé les limites de l’alliance transatlantique, jugeant Washington moins «fiable» et «prévisible» qu’auparavant, tout en rappelant qu’il restait un partenaire essentiel.

Cette visite en Grèce, hautement symbolique, s’inscrit dans la continuité du discours qu’il avait prononcé en 2017 à Athènes sur la souveraineté européenne. Elle intervient dans un contexte international tendu, marqué par la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d’Ormuz.

Paris et Athènes ont par ailleurs affiché leur volonté de renforcer leur coopération stratégique, notamment dans le domaine de la défense, alors que les enjeux de sécurité maritime et énergétique se multiplient.

Pour Emmanuel Macron, cette conjoncture constitue une opportunité historique : celle de transformer l’Union européenne en acteur global capable de défendre ses intérêts face aux grandes puissances.