Agressions violentes de supporters israéliens: Netanyahou s'entretient avec le Premier ministre néerlandais

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est entretenu avec le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, soulignant qu'il 'considère avec la plus grande gravité cette attaque antisémite planifiée contre des citoyens israéliens.'

Netanyahu a insisté sur l'importance cruciale que le gouvernement néerlandais garantisse la sécurité de tous les Israéliens présents aux Pays-Bas, y compris les blessés des événements. Il a également demandé le renforcement de la sécurité autour de la communauté juive du pays.

Son bureau a déclaré : 'Le Premier ministre Netanyahu a remercié son homologue néerlandais pour avoir exprimé son indignation face aux événements de la nuit et pour avoir reconnu leur caractère antisémite exceptionnel. Sur ses instructions, des avions sont en route depuis Israël pour rapatrier les citoyens, y compris les blessés.'

Le leader de la droite néerlandaise, Geert Wilders, a réagi avec colère sur X (ex-Twitter), appelant à l'expulsion des responsables : 'Une chasse aux Juifs à Amsterdam, expulsez cette racaille. C'est totalement inacceptable.'

Aux États-Unis, la représentante spéciale contre l'antisémitisme, Deborah Lipstadt, a critiqué la gestion de la situation par le gouvernement néerlandais : 'Je suis horrifiée par les attaques de cette nuit à Amsterdam, qui rappellent terriblement un pogrom classique. Je suis également très préoccupée par la durée des agressions signalées et j'appelle le gouvernement à mener une enquête approfondie sur l'intervention des forces de sécurité. Dans une terrible ironie historique, cela se produit deux jours avant l'anniversaire de la Reichspogromnacht de 1938.'

Le député démocrate Steny Hoyer a tweeté : 'Deux jours avant l'anniversaire de la Nuit de Cristal, les Juifs subissent à nouveau l'antisémitisme et des attaques malveillantes en Europe. Je suis très inquiet des rapports venant d'Amsterdam.'

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s'est entretenu avec son homologue néerlandais Kasper Veldecamp, soulignant la gravité avec laquelle Israël considère ces attaques violentes contre ses citoyens à Amsterdam. Veldecamp, actuellement à Singapour, a assuré être en contact avec le Premier ministre et le ministre de la Justice et de la Sécurité intérieure de son pays.

L'ambassadeur d'Allemagne en Israël a condamné : 'Poursuivre et frapper des supporters de football israéliens n'est pas une manifestation contre la guerre. C'est criminel et intolérable, et nous devons tous nous y opposer. En tant qu'Européen, j'ai honte de voir de telles scènes dans l'une de nos grandes villes.'

Le consul israélien pour le Moyen-Orient, Yanoam Cohen, a déclaré : 'Il existe un lien direct entre le pogrom organisé contre des Israéliens à Amsterdam cette nuit et l'attaque violente contre une synagogue au centre de Chicago hier soir. Les deux ont été perpétrés par une foule 'pro-palestinienne' du Moyen-Orient, motivée par des appels à la 'mondialisation de l'Intifada' - la propagation de la haine et l'incitation à la violence contre les Juifs. Notre réponse doit être claire et ferme : nous devons rester unis contre la haine et rejeter tout soutien au terrorisme et à la violence.'"