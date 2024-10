Allemagne : Arrestation d'un sympathisant de l'EI soupçonné de préparer une attaque contre l'ambassade d'Israël

Les forces de sécurité allemandes ont arrêté samedi soir un ressortissant libyen soupçonné de planifier une attaque contre l'ambassade d'Israël à Berlin. Selon le journal "Bild", des unités spéciales de police ont pris d'assaut le domicile du suspect à Bernau, au nord de Berlin, dans l'État de Brandebourg. Le suspect, un Libyen de 28 ans identifié comme sympathisant de l'État islamique, aurait eu l'intention d'attaquer la principale mission diplomatique israélienne en Allemagne. Les autorités n'ont pas encore précisé s'il était armé ou s'il avait accès à des armes ou des explosifs.

Un porte-parole du bureau du procureur fédéral a déclaré : "Un suspect d'appartenance à une organisation terroriste étrangère a été arrêté à Bernau. Simultanément, des témoins ont été interrogés dans la ville de St. Augustine près de Bonn." Il a ajouté que les informations concernant l'attaque planifiée provenaient d'un service de renseignement étranger.

L'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, a réagi à cette arrestation en déclarant : "L'antisémitisme musulman n'est plus depuis longtemps une simple rhétorique haineuse, mais a conduit et encouragé des activités terroristes dans le monde entier. C'est un autre exemple de la façon dont les ambassades israéliennes sont en première ligne du champ de bataille politique."

Prosor a également salué le travail des autorités allemandes : "Je tiens à féliciter les forces de l'ordre en Allemagne qui travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des représentants officiels de l'État d'Israël."

Cette arrestation intervient dans un contexte de tensions accrues et de vigilance renforcée autour des intérêts israéliens en Europe. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, de nombreux pays ont intensifié leurs mesures de sécurité autour des sites diplomatiques et communautaires israéliens.

Les autorités allemandes poursuivent leur enquête pour déterminer si le suspect agissait seul ou s'il faisait partie d'un réseau plus large. Cette affaire souligne les défis persistants en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme auxquels sont confrontés l'Allemagne et d'autres pays européens.