Allemagne : au moins deux morts et plusieurs blessés dans un incident impliquant une voiture à Leipzig

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi après-midi dans un incident impliquant une voiture dans le centre de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, a indiqué la police à l’AFP, sans être en mesure de fournir un bilan précis dans l’immédiat. Les faits se sont déroulés dans une zone piétonne très fréquentée de la vieille ville, bordée de commerces et de bâtiments historiques.

Selon les premiers éléments relayés par le média régional MDR, un véhicule aurait percuté un groupe de personnes sur un axe majeur du centre-ville. La porte-parole de la police a évoqué une « situation confuse », alors que les secours et les forces de l’ordre sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux et prendre en charge les victimes.

Les circonstances exactes de l’incident restent, à ce stade, indéterminées. Les autorités n’ont pas précisé s’il s’agissait d’un accident ou d’un acte volontaire. Une enquête a été ouverte afin d’établir les causes de ce drame.

Cet événement intervient dans un contexte sensible en Allemagne, marquée ces dernières années par plusieurs attaques à la voiture-bélier, notamment à Berlin en 2016, à Magdebourg en 2024 ou encore à Munich début 2025. Toutefois, aucune piste n’est pour l’heure privilégiée par les enquêteurs.

La ville de Leipzig avait progressivement restreint la circulation automobile dans son centre historique au cours de la dernière décennie, rendant la présence d’un véhicule dans cette zone d’autant plus inhabituelle. Les autorités appellent à la prudence et à éviter le secteur, le temps que la situation soit totalement maîtrisée.