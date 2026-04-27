Allemagne : cinq militants de "Palestine Action" jugés pour le saccage d’un site lié à Elbit Systems

Cinq personnes ont comparu lundi devant un tribunal de Stuttgart, en Allemagne, pour des faits de dégradation aggravée ayant causé environ un million d’euros de dégâts dans les locaux d’une entreprise de défense israélienne à Ulm. Selon plusieurs médias allemands, dont Stuttgarter Zeitung et la chaîne SWR, le site visé appartiendrait au groupe Elbit Systems, régulièrement pris pour cible par des militants anti-Israël en Europe.

D’après l’accusation, les prévenus, âgés de 25 à 40 ans, ont pénétré illégalement dans les bureaux avant de détruire du matériel, des instruments de mesure et des vitres, tout en scandant des slogans pro-palestiniens. Les procureurs affirment qu’ils agissaient en tant que membres de l’organisation « Palestine Action Germany », qui a ensuite diffusé des vidéos revendiquant l’attaque. Les suspects, dont les identités n’ont pas été rendues publiques, sont de nationalités irlandaise, britannique, espagnole et allemande.

L’audience s’est tenue dans un tribunal à haute sécurité, et plus d’une dizaine de séances sont déjà programmées jusqu’à la fin du mois de juillet. Si la justice allemande n’a pas officiellement confirmé l’identité de l’entreprise visée, elle a reconnu que le groupe Elbit avait déjà été ciblé par des actions similaires en 2024.

La défense entend politiser le procès. « Nous voulons montrer que ce ne sont pas nos clients qui doivent être jugés, mais les dirigeants d’Elbit », a déclaré l’un des avocats, accusant l’entreprise de poursuivre ses activités militaires malgré le conflit à Gaza.

Ces faits s’inscrivent dans une série d’actions menées par des militants de « Palestine Action » en Europe. Au Royaume-Uni, le mouvement a été interdit en juillet 2025 après une intrusion sur une base de la Royal Air Force et des actes de vandalisme contre des avions militaires.

Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza après les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, les attaques visant des intérêts israéliens et des sites liés à la communauté juive ont fortement augmenté à l’échelle internationale, suscitant de vives inquiétudes des autorités.