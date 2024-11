Allemagne : la police met en garde contre des attaques de cibles israéliennes dans les prochains jours

L'Office fédéral de la police criminelle (BKA) a émis une mise en garde contre d'éventuelles attaques d'installations israéliennes en Allemagne et dans d'autres pays dans les prochains jours. Les menaces proviennent du Hamas et ont été diffusées sur la chaîne Telegram de l'organisation terroriste.

Le Hamas appelle à viser les ambassades de "l'entité sioniste et des pays qui la soutiennent". Le communiqué indique également que les actions doivent être dirigées contre le siège du nord de la bande de Gaza, la poursuite de "la guerre d'extermination et de famine contre les civils palestiniens" et "le soutien américain, britannique et allemand à l'occupation".

John MACDOUGALL / AFP

L'appel du Hamas est dirigé contre les ambassades de tous les pays soutenant Israël. "Même si les représentations diplomatiques allemandes à l'étranger ne sont pas explicitement visées par l'appel au siège, le soutien allemand aux actions d'Israël est souligné dans la déclaration", indique le BKA.

De tels appels sont diffusés sur les réseaux sociaux sous des hashtags pertinents depuis fin octobre. "Les ambassades des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont été spécifiquement mentionnées", rapporte le BKA. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune information sur des situations de danger spécifiques, il faut néanmoins prendre en compte que les ambassades peuvent être occupées dans des cas isolés, selon les enquêteurs du BKA.