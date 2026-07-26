Allemagne : le suspect de l’attentat contre la Gay Pride de Berlin abattu après une chasse à l’homme

Le suspect de l’attaque menée lors de la Marche des fiertés de Berlin a été neutralisé ce dimanche, selon plusieurs médias allemands. Les autorités n’ont pas encore communiqué de détails officiels sur les circonstances de son interpellation mortelle.

L’homme d'origine libanaise, identifié comme Abdul Ballout, âgé de 21 ans, était soupçonné d’avoir foncé avec une voiture sur la foule réunie pour le Christopher Street Day, l’un des principaux événements LGBTQ+ de la capitale allemande. L’attaque, survenue samedi soir dans le parc du Tiergarten, a fait un mort et au moins 15 blessés, dont plusieurs dans un état grave.

Après avoir percuté des participants et terminé sa course contre un arbre, le conducteur a abandonné son véhicule avant de prendre la fuite à pied. Une vaste opération de recherche avait alors été lancée par la police berlinoise, qui avait diffusé sa photo et averti qu’il pouvait être armé et dangereux.

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, le suspect, lié à la mouvance islamiste, était déjà connu des services de sécurité. Les enquêteurs ont également indiqué qu’il avait été placé auparavant dans un centre de détention pour mineurs, avant sa libération en mai, et qu’il avait tenté par le passé de rejoindre l’organisation État islamique.

Les autorités allemandes ont rapidement qualifié l’attaque d’acte terroriste à motivation islamiste. Une enquête est en cours afin de déterminer précisément les motivations de l’auteur présumé et les circonstances de son passage à l’acte.