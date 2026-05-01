Allemagne : montée de l’antisémitisme et sentiment d’insécurité croissant au sein des communautés juives

Une inquiétude grandissante traverse les communautés juives en Allemagne, sur fond de hausse des actes antisémites et de recul du soutien public. Un rapport récent du Conseil central des Juifs en Allemagne, fondé sur une enquête menée auprès de 102 communautés à travers le pays, révèle que plus des deux tiers des Juifs estiment que leur sécurité s’est dégradée depuis les massacres du 7 octobre.

Ce climat anxiogène a été récemment illustré par l’apparition de graffitis antisémites dans le quartier de Pankow, à Berlin, appelant à « tuer tous les Juifs ». Fait marquant : ces inscriptions n’ont suscité que peu de réactions publiques. Pour Josef Schuster, président du Conseil central, cette indifférence témoigne d’une « nouvelle normalité » inquiétante. « Le fait qu’un tel graffiti, au cœur de Berlin, ne provoque pas de scandale est intolérable », a-t-il dénoncé, estimant que l’antisémitisme tend désormais à se banaliser dans l’espace public.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution, notamment la multiplication des incidents antisémites et les tensions liées aux manifestations hostiles à Israël. Ni la trêve à Gaza ni les développements régionaux récents n’ont apaisé ces craintes, au contraire.

Le rapport met également en lumière une chute significative du sentiment de soutien de la société civile : seuls 35 % des répondants se sentent aujourd’hui soutenus, contre 62 % en 2023. Ce recul s’accompagne d’un repli croissant vers les structures communautaires.

Les perspectives d’avenir apparaissent tout aussi préoccupantes. Seuls 13 % des sondés considèrent l’avenir de la vie juive en Allemagne de manière positive, tandis que plus de la moitié se montrent pessimistes. À l’échelle européenne, le constat est encore plus alarmant.

Malgré ce tableau sombre, un point positif ressort : 91 % des communautés interrogées se disent satisfaites de la coopération avec la police. Pour Josef Schuster, ces résultats doivent servir d’alerte et inciter les autorités comme la société à agir rapidement face à une normalisation préoccupante de l’antisémitisme.