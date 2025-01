Allemagne : Scholz rappelle la responsabilité historique face à la Shoah 80 ans après Auschwitz

À l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, le chancelier allemand Olaf Scholz a prononcé un discours solennel sur la responsabilité collective de l'Allemagne face à la Shoah, qualifiant ce génocide de "rupture civilisationnelle".

"Chaque personne dans notre pays porte cette responsabilité, indépendamment de son histoire familiale, de sa religion ou du lieu de naissance de ses parents ou grands-parents", a déclaré le chancelier, rejetant fermement toute tentative de relativisation historique. Il a insisté sur l'importance de rappeler à chaque nouvelle génération son "devoir permanent de mémoire".

Le camp d'Auschwitz-Birkenau, libéré en janvier 1945, est devenu le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie. Plus d'un million de personnes y ont été assassinées entre 1940 et 1945, dont un million de Juifs européens. "C'étaient plus d'un million d'êtres humains uniques, des individus, des époux et épouses, des garçons et des filles, des grands-parents. Ils ont été gazés, fusillés, ils sont morts de faim, de travaux forcés et d'expériences médicales", a rappelé Scholz avec émotion.

Le chancelier a également rendu hommage aux autres victimes du régime nazi : les Tsiganes, les opposants politiques, les homosexuels, les malades et les personnes handicapées. Il a souligné que ce travail de mémoire reste un défi quotidien, que ce soit dans les établissements scolaires, les universités ou les cours d'intégration pour les immigrants. Face à la montée des discours négationnistes et antisémites, Scholz a particulièrement insisté sur la nécessité de transmettre "la singularité de la Shoah" pour contrer "les innombrables tentatives de falsification et de relativisation de l'histoire". Un message qui résonne particulièrement dans le contexte actuel de résurgence de l'antisémitisme en Europe.