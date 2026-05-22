Allemagne : trois hommes emprisonnés pour avoir soutenu un complot visant à renverser le gouvernement

La justice allemande a condamné vendredi trois hommes à des peines de prison pour leur soutien à un groupuscule extrémiste d’extrême droite qui projetait de renverser le gouvernement en 2022 et d’enlever l’ancien ministre de la Santé Karl Lauterbach. La cour d’appel de Munich a infligé deux ans et trois mois de prison ferme à Rainer S., 72 ans, un an et neuf mois avec sursis à Joachim K., 71 ans, et un an et quatre mois avec sursis à Achim M., 60 ans.

Les trois hommes adhéraient à l’idéologie des «Reichsbürger», les «Citoyens du Reich», mouvance hostile aux valeurs démocratiques et niant la légitimité de l’État allemand actuel. Ils soutenaient le «Groupe Impérial», démantelé en 2022, qui rêvait d’instaurer un régime autoritaire inspiré de l’ancienne Constitution impériale de 1871.

Rainer S. a été reconnu coupable de participation à une organisation terroriste, tandis que Joachim K. et Achim M. ont été condamnés pour soutien à cette organisation. Tous ont également été reconnus coupables, ou complices, d’un «acte de haute trahison». Selon le parquet fédéral, les accusés étaient pressentis pour occuper des postes ministériels dans un futur «Royaume de Prusse».

Le projet prévoyait l’enlèvement de Karl Lauterbach, le sabotage du réseau électrique et le renversement du gouvernement. Rainer S. avait élaboré plusieurs concepts pour le groupe et s’était dit prêt, sur Telegram, à devenir ministre de l’Environnement. Joachim K., pressenti aux Travaux publics, administrait des conversations sur Telegram et avait écrit une lettre au président russe Vladimir Poutine, sans que l’on sache si celui-ci l’a lue.

Le président du tribunal, Jochen Bösl, a souligné que le caractère fantasque du projet ne suffisait pas à en réduire la gravité. «Chacun est libre de "délirer" comme il l'entend [...] mais la limite est atteinte lorsqu'il est prévu de recourir à la violence armée», a-t-il rappelé.

La cour a toutefois relevé que les trois hommes avaient reconnu les faits, et que Joachim K. et Achim M. s’étaient distanciés du mouvement. Longtemps considérés comme marginaux, les Reichsbürger sont désormais perçus comme une menace croissante pour la sécurité intérieure allemande.