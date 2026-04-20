Allemagne : un adolescent radicalisé inculpé pour une troisième attaque liée au djihadisme

Un adolescent kosovar, âgé de 17 ans au moment des faits, a été inculpé en Allemagne pour une troisième agression violente, dans une affaire désormais suivie par le parquet antiterroriste de Karlsruhe. Déjà suspecté de deux attaques à l’arme blanche commises en septembre 2025 à Essen, le jeune homme est décrit par les autorités comme « adhérant à l’idéologie islamiste djihadiste ».

Selon les éléments dévoilés par la justice allemande, il aurait, le même jour, agressé un concierge d’une école primaire qu’il connaissait. Armé de gaz lacrymogène, il l’aurait frappé à coups de poing avant de tenter, sans succès, d’utiliser un couteau, la victime ayant réussi à se défendre.

Peu après, l’adolescent s’en serait pris à une enseignante dans son établissement de formation professionnelle, la blessant grièvement. Il aurait ensuite poignardé dans le dos un passant choisi au hasard dans la rue, dans une attaque tout aussi violente. Dans les trois cas, il est poursuivi pour tentatives de meurtre.

Les enquêteurs indiquent qu’après ces agressions, le suspect s’est rendu à deux reprises devant l’ancienne synagogue d’Essen, apparemment à la recherche d’autres cibles, sans en trouver. Le parquet affirme qu’il avait pour intention de « tuer autant de personnes de confession juive que possible », dans une logique de passage à l’acte inspirée par une radicalisation récente.

Toujours selon les autorités, le jeune homme aurait envisagé de mourir en « martyr » en se confrontant aux forces de l’ordre. Lors de son interpellation, il s’est précipité vers des policiers, couteau à la main, avant d’être blessé au visage par un tir.

Placé en détention provisoire, il doit désormais être jugé dans une affaire qui relance les inquiétudes en Allemagne face aux phénomènes de radicalisation violente chez les jeunes.