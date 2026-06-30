Allemagne : un Roumain arrêté pour avoir voulu instaurer un régime nazi dans son pays

Les autorités allemandes ont annoncé l'arrestation d'un ressortissant roumain soupçonné d'avoir planifié la création d'une organisation extrémiste visant à renverser l'État roumain et à instaurer un régime inspiré de l'idéologie nazie.

Selon le parquet allemand, le suspect, identifié sous le nom de Nichita P., est accusé d'avoir tenté de constituer et de diriger une organisation terroriste étrangère. Les enquêteurs estiment qu'il cherchait, depuis le début de l'année 2023, à mettre en place un groupe d'extrême droite destiné à mener une "guerre de terreur" en Roumanie afin de provoquer la chute des institutions du pays et l'émergence d'un nouvel État fondé sur les principes du national-socialisme.

D'après les autorités, le suspect utilisait depuis l'Allemagne plusieurs canaux de messagerie pour recruter de nouveaux membres, ciblant notamment de jeunes Roumains. Il aurait diffusé des messages appelant à commettre des meurtres contre des personnes qu'il considérait comme des "sous-hommes", ainsi qu'à mener des attaques incendiaires contre des bâtiments fréquentés par des migrants ou par des membres de la communauté LGBTQ+.

L'enquête indique également qu'il aurait partagé des instructions détaillant la fabrication de poisons, d'explosifs, de cocktails Molotov et de voitures piégées. Les procureurs l'accusent par ailleurs d'avoir encouragé certains de ses interlocuteurs à pousser de jeunes filles à s'automutiler.

Le parquet précise que Nichita P. était vraisemblablement mineur au moment des faits qui lui sont reprochés. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue de ses activités et d'éventuelles ramifications au sein de réseaux extrémistes.