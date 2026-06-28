Roumanie : 85 ans après le pogrom de Iași, Herzog appelle à combattre la résurgence de l'antisémitisme

En visite d’État en Roumanie, le président israélien Isaac Herzog s’est rendu dimanche à Iași à l’occasion du 85e anniversaire du pogrom qui, en juin 1941, coûta la vie à plus de 13 000 Juifs. Sa visite a débuté par le musée de l’Holocauste de Iași, consacré à l’histoire de l’importante communauté juive de la ville et à l’un des massacres les plus meurtriers perpétrés contre les Juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale.

Au cours de sa visite, le chef de l’État a découvert les expositions consacrées à la vie juive avant-guerre ainsi que les documents retraçant le pogrom, les fosses communes et les « trains de la mort », dans lesquels des milliers de Juifs furent entassés et moururent asphyxiés sous le régime du maréchal Ion Antonescu. Il a ensuite dévoilé une plaque commémorative symbolisant l’engagement commun d’Israël et de la Roumanie en faveur de la préservation de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre l’antisémitisme.

Lors d’une cérémonie organisée sur la place où le pogrom a débuté, Isaac Herzog a rappelé la portée historique du lieu. « Nous nous trouvons sur la place où, il y a quatre-vingt-cinq ans, a commencé l’horrible pogrom de Iași, au cours duquel des milliers de Juifs ont été massacrés, mutilés et torturés. Assassinés dans des fosses communes, dans des charniers et dans les trains de la mort », a-t-il déclaré. « Ce musée témoigne de la douleur, de l’agonie, du courage et de l’héroïsme, mais aussi de l’immensité de l’horreur. »

Le président israélien a également salué le travail de mémoire accompli par les autorités roumaines. « Je remercie les autorités de Iași et les responsables du musée, et j’invite le monde entier à venir visiter ce lieu. Ici, chacun peut tenter de comprendre comment une cruauté inimaginable a pu surgir, comment le mal humain a conduit au massacre barbare de citoyens innocents, nos frères et sœurs qui vivaient ici depuis des siècles », a-t-il affirmé.

Insistant sur l’importance de la transmission, Isaac Herzog a déclaré : « Pour lutter contre l’antisémitisme, nous devons enseigner aux jeunes générations comment une telle cruauté a vu le jour et où elle peut mener si nous ne la combattons pas à temps. »

Le président a enfin souligné la portée contemporaine de cette commémoration. « Dans trop d’endroits en Europe, et sous l’influence funeste d’un Empire du Mal qui propage la haine, l’antisémitisme refait une fois de plus son apparition. Israël est la seule patrie du peuple juif dans le monde et le seul refuge sûr pour les Juifs du monde entier. Sans cesse, on nous rappelle pourquoi nous devons être capables de nous défendre et pourquoi nous devons continuer à nous souvenir de la Shoah et à la transmettre. Ce sont les leçons que nous enseignent des lieux comme celui-ci », a-t-il conclu.

À l’issue de cette étape à Iași, Isaac Herzog s’est envolé pour Bucarest, où il doit poursuivre sa visite officielle et rencontrer les plus hauts responsables roumains.