Allemagne : un Syrien inculpé pour un projet d’attaque visant des "infidèles" et des Juifs à Berlin

La justice allemande a inculpé un homme de 23 ans, de nationalité syrienne, soupçonné d’avoir planifié une attaque au couteau contre des « infidèles » et des Juifs à Berlin, ont annoncé les procureurs. L’individu, dont l’identité n’a pas été révélée, est accusé d’avoir préparé un acte terroriste et d’avoir financé des activités liées au terrorisme.

Selon les autorités, le suspect aurait acheté en ligne un couteau ainsi que du matériel destiné à fabriquer des engins explosifs. Il aurait également consulté de nombreux contenus liés au « martyre » et au « jihad » sur des plateformes comme Telegram et TikTok, éléments retenus à charge dans le cadre de l’enquête.

Le parquet indique par ailleurs qu’il est poursuivi pour diffusion de propagande émanant d’organisations terroristes. Les enquêteurs estiment que ces activités s’inscrivent dans une dynamique de radicalisation progressive, nourrie par des contenus en ligne et des interactions sur les réseaux sociaux.

L’homme a été arrêté le 1er novembre et se trouve depuis en détention provisoire. Arrivé en Allemagne en décembre 2023 en tant que demandeur d’asile, il était jusqu’alors peu connu des services de sécurité.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités allemandes face aux menaces terroristes, en particulier celles visant des communautés religieuses. Elle illustre également le rôle croissant des plateformes numériques dans les processus de radicalisation, un défi majeur pour les services de renseignement et les autorités judiciaires en Europe.