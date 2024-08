Allemagne : une femme reçoit une amende pour avoir scandé "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre"

En Allemagne, une récente décision de justice a ravivé le débat sur la liberté d'expression et l'antisémitisme. Une jeune femme de 22 ans a été condamnée à Berlin pour avoir scandé le slogan "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre" lors d'une manifestation peu après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le tribunal a estimé que, dans ce contexte, l'utilisation de cette phrase équivalait à une approbation des actions du Hamas et à une négation du droit d'existence d'Israël.

Cette décision, qui se traduit par une amende de 600 euros, a été vivement critiquée par l'avocat de la défense. Il argue que sa cliente exprimait simplement un espoir de coexistence pacifique dans la région, et non un soutien au terrorisme. L'avocat a annoncé son intention de faire appel, considérant ce jugement comme une atteinte à la liberté d'expression.

Le slogan en question est au cœur d'une controverse internationale. Alors que certains y voient un appel à l'égalité entre Palestiniens et Israéliens, d'autres l'interprètent comme une remise en cause de l'existence même d'Israël. Cette ambiguïté se reflète dans les décisions juridiques divergentes en Allemagne, comme l'illustre un récent jugement à Mannheim qui a adopté une interprétation plus nuancée du slogan. L'Allemagne a pris des décisions très fermes depuis le début du conflit à Gaza et a notamment interdit l'utilisation du symbole de la pastèque dans les manifestations pro-palestiniennes à Berlin.