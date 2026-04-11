Allemagne : une manifestation propalestinienne interdite au mémorial de Buchenwald

La justice allemande a confirmé l’interdiction d’une manifestation propalestinienne prévue au mémorial de l’ancien camp de concentration nazi de Buchenwald, estimant qu’un tel rassemblement risquait de porter atteinte à la dignité des victimes du régime hitlérien. La décision, rendue par un tribunal de Weimar, valide ainsi l’arrêté pris en amont par les autorités locales, qui avaient jugé inapproprié le choix de ce lieu hautement symbolique.

Initialement prévue dimanche sur le site du mémorial, la mobilisation se tiendra finalement dans la ville voisine de Weimar. Les juges ont considéré que l’événement, organisé par le collectif « Keffiehs à Buchenwald », pouvait créer une confusion mémorielle et heurter la mémoire des dizaines de milliers de victimes du camp. Entre 1937 et 1945, environ 56 000 personnes y ont trouvé la mort, tandis que plus de 340 000 détenus — juifs, Roms, opposants politiques, prisonniers de guerre soviétiques ou encore homosexuels — y ont été internés.

L’annonce de cette manifestation avait suscité une vive polémique en Allemagne, où plusieurs responsables politiques avaient dénoncé une instrumentalisation d’un lieu dédié à la mémoire de la Shoah et des crimes nazis. Pour ses organisateurs, au contraire, le rassemblement visait à rendre hommage aux « victimes du génocide et du fascisme » et à dénoncer « tous les génocides », en particulier celui qu’ils estiment en cours en Palestine.

L’association à l’origine de l’événement a également accusé les responsables du mémorial de « révisionnisme historique ».