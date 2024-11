Amsterdam : Des dizaines d'interpellations lors d'un rassemblement pro-palestinien interdit

Des manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés mercredi soir dans le centre d'Amsterdam, après avoir défié les restrictions mises en place suite à l'attaque contre des supporters israéliens de football la semaine dernière, rapporte Reuters.

Le rassemblement, où des manifestants brandissaient des drapeaux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), résonnait aux cris de "Amsterdam dit non au génocide" et "Palestine libre" avant que la police anti-émeute n'encercle et ne transporte les participants vers des bus.

Les autorités d'Amsterdam, agissant sous le régime des pouvoirs d'urgence en vigueur jusqu'à jeudi, ont intensifié les fouilles et procédé à l'évacuation de centaines de manifestants depuis les récents troubles.

Les violences qui ont suivi le match de football de la semaine dernière entre le Maccabi Tel Aviv et l'AFC Ajax ont été condamnées par les responsables israéliens et néerlandais comme étant antisémites. Les partisans pro-palestiniens affirment avoir réagi à des provocations des supporters du Maccabi et à une rhétorique anti-arabe.

Sur les 62 personnes initialement détenues après les violences, seules quatre restent en garde à vue alors que la police poursuit son enquête. De nouvelles arrestations ont eu lieu lors des troubles de lundi soir dans l'ouest d'Amsterdam, où des manifestants ont endommagé des biens publics et incendié un tramway.

Les autorités locales maintiennent une vigilance accrue dans la capitale néerlandaise, particulièrement après les incidents qui ont choqué la communauté internationale et ravivé les inquiétudes concernant la montée de l'antisémitisme en Europe.