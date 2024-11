Amsterdam : Des émeutiers incendient un tramway aux cris de "Les Juifs sont un cancer"

Des émeutiers masqués ont lancé lundi soir des feux d'artifice sur un tramway dans l'ouest d'Amsterdam, provoquant son incendie aux cris de "Les Juifs sont un cancer". Le wagon, qui était vide au moment des faits, a été entièrement calciné et ses vitres ont explosé. Des véhicules stationnés à proximité ont également été endommagés. Des affrontements ont éclaté sur la place entre plusieurs dizaines de jeunes cagoulés vêtus de noir et les forces de l'ordre. Plusieurs arrestations ont été effectuées, sans faire de blessés.

https://x.com/i/web/status/1856202213502185931 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces violences surviennent quelques heures après une réunion du cabinet néerlandais consacrée aux agressions d'supporters du Maccabi Tel-Aviv jeudi soir à Amsterdam. "Nous avons échoué. J'ai honte et c'est impardonnable. Nous avons collectivement échoué en tant que Pays-Bas", a déclaré le Premier ministre Mark Rutte, qualifiant ces actes d'"antisémitisme pur et simple".

Plus tôt dans la journée, la police avait annoncé l'arrestation de cinq suspects supplémentaires, âgés de 18 à 37 ans et résidant à Amsterdam, en lien avec les agressions des supporters israéliens après le match contre l'Ajax. Plus de 60 suspects ont été arrêtés ces derniers jours dans la ville.

La vague d'agressions par des émeutiers musulmans et arabes, majoritairement issus de l'immigration, a provoqué un tollé aux Pays-Bas. Geert Wilders, leader de la coalition, a réagi sur Twitter : "Un pogrom dans les rues d'Amsterdam. Nous sommes devenus la Gaza de l'Europe. Des musulmans avec des drapeaux palestiniens chassent des Juifs. Je ne l'accepterai jamais. Les autorités seront tenues responsables de leur échec à protéger les citoyens israéliens. Plus jamais ça."

Dimanche après-midi, la police d'Amsterdam avait dispersé une manifestation pro-palestinienne sur la place Dam, où environ 200 militants s'étaient rassemblés illégalement, scandant des slogans comme "De la mer au fleuve, la Palestine sera libérée". Des dizaines de personnes ont été arrêtées lors de cette intervention.