Amsterdam : "La chasse aux Juifs" alarme les autorités

Une réunion d'urgence du conseil municipal d'Amsterdam se tiendra mardi, suite aux incidents ayant conduit à l'annulation du match entre l'Ajax et le club israélien du Maccabi. Dilan Yesilgöz, du parti de centre-droit VVD, estime que la maire d'Amsterdam devra "s'expliquer sur ce qui s'est mal passé" dans la nuit de jeudi à vendredi. Lors d'une intervention sur Radio "Met het Oog op Morgen", Yesilgöz a dénoncé un schéma inquiétant où certains groupes se sentent désormais suffisamment enhardis pour "partir à la chasse aux Juifs". Il a notamment rappelé les manifestations survenues en mai dernier lors de l'inauguration du musée de la Shoah, où la présence du président israélien Herzog avait provoqué des troubles.

"Le conseil municipal accorde trop d'importance au droit de manifester, au détriment du droit des Juifs néerlandais, étrangers ou supporters de football israéliens à se sentir en sécurité dans notre ville", a déclaré le conseiller, plaidant pour des sanctions plus sévères et un encadrement plus strict des manifestations.

De son côté, Imane Nadif, du parti écologiste GroenLinks, s'interroge sur la circulation de l'information au sein du "triangle d'Amsterdam" (maire, police et procureur). "Je suis surprise qu'Israël ait indiqué avoir eu des indications de menaces et que le gouvernement national en ait été informé, alors que le triangle local n'en avait pas conscience", a-t-elle souligné. Cette polémique intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des manifestations liées au conflit au Moyen-Orient dans la capitale néerlandaise.