Andy Burnham devient Premier ministre et promet de "refonder" le Royaume-Uni

Andy Burnham est officiellement devenu lundi le nouveau Premier ministre britannique, succédant à Keir Starmer et devenant le septième chef du gouvernement en dix ans. Ancien maire du Grand Manchester, surnommé le « Roi du Nord », il prend les rênes du pays à un moment de forte défiance envers la classe politique.

Dans son premier discours devant le 10 Downing Street, Andy Burnham doit appeler à une politique « plus stable et plus responsable », promettant de « refonder » le Royaume-Uni après plusieurs années de crises politiques et économiques. Il souhaite restaurer la confiance des Britanniques en recentrant l'action du gouvernement sur les préoccupations quotidiennes de la population.

Le nouveau chef du gouvernement a fait de la lutte contre la vie chère, de l'amélioration des services publics et du relèvement du niveau de vie ses priorités. Il entend également transférer davantage de pouvoirs aux régions et réformer le fonctionnement de l'État afin de le rendre plus efficace et plus proche des citoyens.

Dans les prochaines heures, Andy Burnham doit dévoiler la composition de son gouvernement et lancer ses premières réformes. Sa mission sera de relancer un Parti travailliste affaibli dans les sondages et de contenir la progression du parti populiste Reform UK, alors que les prochaines élections générales sont prévues d'ici 2029.