Le Premier ministre britannique Keir Starmer annonce sa démission

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi qu'il quitterait ses fonctions de chef du gouvernement et de dirigeant du Parti travailliste, affirmant avoir déjà informé le roi de sa décision.

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Dans une déclaration, Starmer a indiqué avoir demandé au Comité exécutif national du Labour d'établir un calendrier pour l'élection de son successeur. Les candidatures seront ouvertes le 9 juillet et clôturées le 16 juillet, avant la suspension estivale des travaux parlementaires. En cas de scrutin interne, un nouveau chef du Parti travailliste devrait être désigné avant la reprise du Parlement en septembre.

Très affaibli dans les sondages et confronté à une contestation croissante au sein de son propre camp, Starmer avait pourtant assuré vendredi encore qu'il se battrait pour rester au pouvoir. Mais la pression politique n'a cessé de s'intensifier au cours du week-end, précipitant son départ.

Dans son allocution, le dirigeant travailliste a néanmoins défendu son bilan, mettant en avant une économie plus dynamique que celles des autres pays développés, des salaires progressant plus rapidement que l'inflation, ainsi que des investissements massifs dans les infrastructures.

Il a également revendiqué la plus forte hausse des dépenses de défense depuis la Guerre froide, une baisse des traversées clandestines de la Manche, la fermeture progressive d'hôtels accueillant des demandeurs d'asile, ainsi qu'une amélioration des droits des travailleurs et des locataires.

Starmer a enfin affirmé que les choix de son gouvernement avaient permis de sortir un demi-million d'enfants de la pauvreté et de réduire les listes d'attente du système de santé britannique à leur rythme le plus rapide depuis dix-sept ans.

Selon plusieurs observateurs, Andy Burnham, maire du Grand Manchester, apparaît comme le principal favori pour prendre la tête du Labour et devenir le prochain Premier ministre britannique.