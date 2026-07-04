Antisémitisme : deux condamnations à Londres

Deux jeunes hommes ont été condamnés au Royaume-Uni à six semaines de prison avec sursis après avoir filmé une mise en scène antisémite dans le quartier juif de Stamford Hill, à Londres, dans le but de diffuser la vidéo sur TikTok.

Âgés de 20 et 21 ans, Adam Bedoui et Abdelkader Bousloub avaient reconnu en mai leur culpabilité pour une infraction à l’ordre public aggravée par la haine religieuse. Ils s’étaient rendus dans ce quartier, où vit une importante communauté juive ultra-orthodoxe, munis d’une canne à pêche au bout de laquelle était accroché un billet de banque, prétendant « pêcher des Juifs » tout en se filmant.

Ils ont également proféré des insultes antisémites à l’encontre d’un homme juif avant d’être rapidement interpellés par la police alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.

Le tribunal a prononcé une peine de six semaines de prison avec sursis, applicable pendant douze mois.

Le parquet a dénoncé une action préméditée visant à humilier publiquement un membre de la communauté juive et à amplifier cette haine sur les réseaux sociaux. La police londonienne a, de son côté, rappelé qu’« il n’y a pas de place pour l’antisémitisme dans cette ville » et averti que toute tentative de gagner en notoriété en ligne par des crimes de haine serait poursuivie avec fermeté.

Cette affaire intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites au Royaume-Uni.