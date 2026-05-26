Face à l’antisémitisme, un responsable juif britannique fait son alyah

Jeremy Jacobs, figure importante de la communauté juive britannique et ancien directeur général de l’organisation United Synagogue, a annoncé son départ du Royaume-Uni pour Israël.

Dans une lettre publiée par The Telegraph, il explique avoir mis en vente la résidence familiale afin de faire son alyah, malgré des racines britanniques remontant aux années 1850.

Jeremy Jacobs affirme que la situation des Juifs au Royaume-Uni s’est fortement détériorée depuis les massacres du 7 octobre 2023. Il raconte notamment avoir été pris à partie par des étudiants radicalisés près de University College London alors qu’il marchait avec ses trois jeunes petites-filles, simplement parce qu’il portait une kippa.

Selon lui, les universités britanniques sont devenues un foyer préoccupant de radicalisation antisémite. Il établit un parallèle avec l’Europe des années 1920 et 1930, affirmant que la haine avait alors commencé à se développer dans les milieux académiques avant d’être reprise par la classe politique.

Jeremy Jacobs décrit aussi une réalité de plus en plus difficile pour les enfants juifs britanniques. Certaines écoles juives demanderaient désormais aux élèves de cacher les signes distinctifs de leur uniforme, ou d’éviter de le porter, afin de réduire les risques d’agressions dans la rue.

Il cite également les grandes manifestations anti-israéliennes à Londres et les autocollants « Free Palestine » omniprésents comme des signes d’un changement profond du climat social. « Je me vois comme Britannique, un fier Britannique, mais la Grande-Bretagne n’est plus le pays qu’elle était », écrit-il.

À ses yeux, Israël offre aujourd’hui un sentiment d’appartenance et de sécurité que le Royaume-Uni ne lui procure plus. Il raconte qu’en Israël, même pendant les tirs de missiles iraniens en juin 2025, il a ressenti une solidarité nationale forte. « Quand je marche en Israël, même dans une zone de guerre, je me sens chez moi. À Londres, ce sentiment a disparu », affirme-t-il.

Son annonce intervient dans un contexte de fortes inquiétudes pour la communauté juive britannique, après plusieurs attaques antisémites récentes, dont l’agression au couteau de deux hommes juifs orthodoxes à Golders Green.