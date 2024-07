Le futur président du Conseil européen António Costa a un passé antisémite, avertissent les Juifs de Porto

Dans un rapport approfondi publié gratuitement sur Amazon sous le titre "The Plan ! Jewish Life Threatened in Europe" ("Le plan ! La vie juive menacée en Europe"), la communauté juive de Porto, au Portugal, a mis en garde contre le passé antisémite du prochain président du Conseil européen, António Costa, qui prendra l'un des trois postes de direction les plus importants de l'Union européenne (UE).

Les dirigeants juifs de Porto avertissent dans le livre récemment publié que M. Costa, qui a dû démissionner l'année dernière de son poste de Premier ministre du Portugal en raison d'enquêtes de corruption, s’en est pris à de multiples reprises contre la plus forte communauté juive du pays, ce qui a notamment conduit à l'abrogation de la loi de 2015 sur la nationalité, également appelée loi séfarade, qui accordait la citoyenneté portugaise aux descendants des Juifs contraints de quitter le pays sous l’Inquisition.

Le rapport de la communauté juive de Porto documente les actions du gouvernement socialiste de Costa à l'encontre des Juifs, et prévient que ce problème pourrait désormais s'étendre à l'ensemble de leurs coreligionnaires du continent européen, avec la nomination de l'ancien chef du gouvernement portugais à la tête du Conseil.

"Nous pensons qu'il est important de faire connaître au grand public l'histoire de ceux qui sont sur le point de jouer un rôle important dans l'Union européenne", a déclaré le président de la communauté juive de Porto, Gabriel Senderowicz.

"L'Union européenne a un plan pour aider à promouvoir la vie juive dans les années à venir, mais ce plan pourrait être menacé par la nomination d'un homme qui a un passé d'animosité envers les Juifs, la loi et la communauté juive et qui a tenté de la réduire et de l'attaquer dans son pays d'origine lorsqu'il était Premier ministre". "Il est vital que les Européens apprennent la véritable identité et l'idéologie de Costa et que le monde juif comprenne les dangers qui pèsent sur les communautés juives du continent", a-t-il averti.