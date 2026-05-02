Attaque antisémite à Londres : Keir Starmer songe à interdire certaines marches pro-palestiniennes

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a évoqué samedi la possibilité d’interdire certaines marches pro-palestiniennes, à la suite de l’attaque terroriste au couteau survenue mercredi à Londres. L’attentat qui a fait deux blessés dans le quartier de Golders Green, où réside une importante communauté juive, a suscité une vive émotion et relancé le débat sur la sécurité et la liberté de manifester.

Dans un entretien accordé à la BBC, Keir Starmer a estimé que « nous sommes passés à un tout autre niveau » après cette attaque, pointant un climat de tension croissant. Critiqué par une partie de la communauté juive pour son action jugée insuffisante, le chef du gouvernement a été hué lors d’une visite dans un service d’ambulances juif, certains habitants dénonçant la multiplication des manifestations pro-palestiniennes dans les grandes villes britanniques.

Ces rassemblements, organisés depuis le début de la guerre à Gaza après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, ont parfois réuni des dizaines de milliers de participants à Londres. Le Premier ministre a reconnu que « de nombreuses personnes de la communauté juive » s’inquiètent du « caractère répété » de ces marches.

Tout en affirmant être « un grand défenseur de la liberté d’expression et des manifestations pacifiques », Keir Starmer s’est dit favorable à un encadrement plus strict de certains slogans. « Mais lorsqu’on entend des slogans comme “Mondialisons l’intifada”, c’est totalement inacceptable », a-t-il déclaré, ajoutant qu’« il doit y avoir une action plus ferme ». Il a également indiqué que « des discussions » étaient en cours avec la police pour évaluer les « pouvoirs supplémentaires » dont pourrait disposer le gouvernement.

Déjà en décembre, les polices de Londres et Manchester avaient annoncé vouloir interpeller toute personne scandant ce slogan, jugé « extrêmement dangereux » par la communauté juive. Dans ce contexte, le Royaume-Uni a relevé son niveau de menace terroriste à « sévère », évoquant une hausse simultanée des menaces islamistes et d’extrême droite.