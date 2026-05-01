Attentat antisémite à Londres : un homme inculpé, la communauté juive sous le choc et en quête de protection

Un homme de 45 ans a été inculpé de deux tentatives de meurtre après une attaque au couteau survenue à Golders Green, dans le nord de Londres, relançant les inquiétudes sur la sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni. Essa Suleiman, citoyen britannique né en Somalie, est accusé d’avoir poignardé deux hommes dans la rue mercredi, avant d’être arrêté par la police.

Les victimes, âgées de 76 et 34 ans, ont été prises en charge sur place avant d’être hospitalisées. Leur état est désormais stable. Le suspect est également poursuivi pour une autre tentative de meurtre le même jour dans un quartier distinct de Londres, ainsi que pour port d’arme blanche en public. L’enquête, confiée à l’unité antiterroriste, a officiellement qualifié les faits d’acte terroriste.

Au-delà de l’attaque, c’est le climat d’insécurité qui inquiète profondément la communauté juive locale. À Golders Green, quartier emblématique de la présence juive à Londres, la peur s’installe. « Les gens ont peur, ils ne se sentent plus en sécurité dans la rue », témoigne l’une des victimes. Certains évoquent même l’idée de quitter le pays.

Le Premier ministre Keir Starmer a promis de renforcer les moyens alloués à la sécurité communautaire et de s’attaquer aux « causes profondes » de l’antisémitisme. Il a notamment évoqué la nécessité de contrer les influences étrangères qui encourageraient des attaques via des relais locaux.

Mais ces annonces peinent à convaincre. Une partie de la population dénonce une réponse politique jugée insuffisante face à la multiplication des actes antisémites. L’attaque de Golders Green s’inscrit en effet dans une série d’incidents récents visant des Juifs à Londres, sur fond de tensions liées au conflit au Moyen-Orient et de manifestations anti-israéliennes.

Sur le plan politique, l’affaire intervient à quelques jours d’élections locales, où le gouvernement travailliste pourrait être sanctionné. L’opposition, à l’image de Kemi Badenoch ou Nigel Farage, accuse l’exécutif de ne pas en faire assez pour protéger les citoyens juifs.

Dans un climat de défiance croissante, cette attaque ravive une question centrale : l’État britannique est-il encore en mesure de garantir la sécurité de tous ses citoyens face à la montée de l’antisémitisme ?