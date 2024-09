Attaque contre un groupe d'opposition iranien en Suède

Ce lundi 9 septembre, le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) a signalé une attaque contre ses locaux à Stockholm. Selon l'organisation, des individus ont lancé plusieurs cocktails Molotov sur le bâtiment, provoquant des dégâts matériels mais heureusement aucun blessé.

Le CNRI, une coalition d'opposants au régime iranien basée en France, qualifie cet incident d'"acte terroriste". L'organisation pointe du doigt les services de renseignement iraniens, qu'elle accuse d'être derrière cette agression. La police a ouvert une enquête pour incendie volontaire et procède actuellement à des examens techniques sur les lieux. Anna Westberg, porte-parole de la police, a confirmé l'ouverture de l'enquête mais s'est abstenue de tout commentaire sur l'origine du sinistre, soulignant que l'investigation est en cours. Le CNRI, qui sert de vitrine politique à l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran (OMPI), a un passé complexe. L'OMPI, membre principal de cette coalition, a longtemps été considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Ce statut a été levé respectivement en 2008 et 2012. L'histoire de l'OMPI est marquée par des revirements politiques. Initialement alliée à l'ayatollah Khomeini lors de la révolution iranienne de 1979, l'organisation s'est rapidement retrouvée dans l'opposition. Elle a été impliquée dans une série d'attentats en Iran au début des années 1980, ce qui a conduit à sa classification comme groupe terroriste pendant plusieurs décennies.