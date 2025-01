Attaqué par Elon Musk, le chancelier allemand dénonce son soutien à l'extrême droite

Face aux attaques personnelles d'Elon Musk, le chancelier allemand Olaf Scholz réplique dans une interview accordée au magazine Stern. "En tant que social-démocrates, nous sommes habitués depuis le siècle dernier à voir des entrepreneurs médiatiques fortunés critiquer notre politique", déclare-t-il avec sang-froid.

Le chancelier s'inquiète particulièrement du soutien affiché par Musk à l'AfD, parti d'extrême droite "qui prône un rapprochement avec la Russie de Poutine et veut affaiblir les relations transatlantiques".

Ces tensions font suite à un différend commercial.

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

En 2022, Musk avait personnellement contacté Scholz concernant les projets gouvernementaux de subventionner des bornes de recharge électrique en Allemagne, alors que Tesla dispose de son propre réseau dans le pays. "Ce n'est pas un secret que Tesla s'opposait au financement public des stations de recharge en Allemagne", rappelle le chancelier, suggérant que les critiques de Musk sont motivées par des intérêts commerciaux. Ces dernières semaines, le milliardaire a multiplié les attaques personnelles, qualifiant Scholz d'"idiot" et le président allemand Frank-Walter Steinmeier de "tyran non démocratique". Des propos qui illustrent la dégradation des relations entre l'entrepreneur et les dirigeants allemands.