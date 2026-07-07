Attentat de Monaco : la principale suspecte retrouvée morte près de Kiev

La principale suspecte de l'attentat au colis piégé qui a grièvement blessé un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco la semaine dernière a été retrouvée morte près de Kiev, selon des informations rapportées par Reuters, citant le média ukrainien Ukrainska Pravda.

Le corps d'Anastasiia Berezovska, 39 ans, a été découvert lundi soir près de la capitale ukrainienne. D'après des sources des forces de l'ordre citées par le média, la victime présentait des blessures par balle.

L'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) avait émis à son encontre une notice rouge, la recherchant pour tentative de meurtre, utilisation d'un engin explosif dans un lieu public et association de malfaiteurs.

Selon les autorités monégasques, la suspecte avait quitté Monaco à pied après l'explosion avant de rejoindre la France, puis de traverser plusieurs pays européens, dont l'Italie, en direction de l'Allemagne.

L'attaque, survenue la semaine dernière, visait Vadym Yermolaiev, un homme d'affaires d'origine ukrainienne, ainsi que sa compagne et leur fils. Les trois avaient été blessés dans l'explosion d'un colis piégé.

Toujours selon Ukrainska Pravda, deux autres suspects ont été interpellés dans cette affaire. L'un serait un officier de la Direction principale du renseignement militaire ukrainien (HUR), tandis que l'autre serait un ancien membre des forces de l'ordre. Ces informations n'ont pas été confirmées officiellement.

Vadym Yermolaiev, naturalisé chypriote en 2019, fait l'objet de sanctions ukrainiennes depuis 2023 en raison de ses activités économiques présumées en Crimée occupée par la Russie. L'enquête se poursuit afin de déterminer les commanditaires et les circonstances exactes de l'attentat.