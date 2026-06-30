Monaco : un oligarque ukrainien grièvement blessé dans l'explosion d'un colis piégé

Les autorités privilégient la piste d'un attentat, une première dans l'histoire de la Principauté.

Une violente explosion s'est produite lundi vers 21 heures dans le hall d'un immeuble résidentiel situé entre le boulevard d'Italie et la rue du Révérend Père Louis Frolla, à proximité de la frontière française.

Le bilan fait état de trois blessés, dont deux en urgence absolue. Parmi eux figure Vadim Ermolaev, homme d'affaires et oligarque ukrainien, selon une source proche du dossier citée par l'AFP. Sa compagne a également été grièvement blessée, tandis que leur fils de 13 ans souffre de blessures plus légères.

Selon le procureur général de Monaco, un individu a déposé un sac ou un colis dans le hall de l'immeuble avant de prendre la fuite. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'engin explosif contenait notamment des boulons et de la grenaille, laissant penser à un dispositif conçu pour maximiser les dégâts.

Le ministre d'État monégasque, Christophe Mirmand, a déclaré qu'il s'agissait « vraisemblablement d'un attentat ».

« C'est la première fois que, à ma connaissance, un tel acte se produit dans l'histoire de la Principauté », a-t-il souligné.

D'importants moyens de sécurité ont été déployés sur place. Des démineurs et des enquêteurs de la police judiciaire monégasque poursuivent les investigations, tandis que des renforts français ont été mobilisés et qu'une coopération policière a été mise en place pour retrouver le suspect, toujours en fuite.

À ce stade, les autorités n'ont pas précisé si l'explosion visait spécifiquement Vadim Ermolaev ni les motivations de son auteur. L'enquête se poursuit.