Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dimanche qu'il s'attendait à recevoir prochainement une délégation américaine à Moscou afin de reprendre les discussions sur l'Ukraine, une fois que Washington aura terminé les négociations en cours avec l'Iran sur le conflit au Moyen-Orient.

Dans une interview accordée au journaliste russe Pavel Zaroubine et publiée par le Kremlin, le chef de l'État russe a indiqué : « Nous attendons, une fois tous les événements terminés, la phase chaude sur le dossier iranien achevée, la venue de ces représentants de l'administration américaine que nous avons déjà rencontrés à Moscou. »

Vladimir Poutine a également assuré que la Russie restait disposée à poursuivre le dialogue avec les États-Unis. « Nous sommes prêts à poursuivre les négociations et à discuter de tous les détails », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions au Moyen-Orient monopolisent actuellement une grande partie de l'attention diplomatique américaine. Les États-Unis sont engagés dans des discussions avec l'Iran afin de consolider le cessez-le-feu conclu après plusieurs jours d'affrontements et de trouver une solution durable aux différends autour du détroit d'Ormuz.

Le président russe répondait également à une question sur les relations entre Moscou et Washington après le sommet du G7 en France, au cours duquel le président américain avait estimé que « la Russie devrait conclure un accord » avec l'Ukraine pour mettre fin au conflit.

Moscou espère désormais que le dossier ukrainien redeviendra une priorité pour l'administration américaine une fois les discussions avec Téhéran stabilisées, ouvrant la voie à une reprise des contacts directs entre les deux puissances.