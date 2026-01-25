Barcelone : profanation de plus de 20 tombes juives

Plus de vingt tombes juives ont été vandalisées dans la section juive du cimetière de Les Corts, à Barcelone, suscitant une vive émotion au sein de la communauté juive espagnole et une condamnation ferme des autorités locales. Les faits, survenus samedi, font l’objet d’une enquête ouverte par la police, a confirmé un porte-parole à l’AFP.

Dans un communiqué, la Fédération des Communautés Juives d’Espagne (FCJE) a dénoncé un « acte antisémite méprisable », exigeant « la plus grande fermeté » de la part des autorités. L’organisation s’inquiète d’un « saut alarmant du niveau d’antisémitisme », estimant que celui-ci est passé « des mots aux actes, de l’incitation à l’attaque directe ».

Selon la FCJE, ces profanations pourraient être liées à une carte interactive, récemment diffusée par des activistes propalestiniens, qui répertoriait des lieux, institutions et commerces en lien avec la communauté juive et israélienne à Barcelone. Cette carte, désormais hors ligne, avait suscité une vive inquiétude quant aux risques de ciblage.

Le maire de Barcelone, Jaume Collboni, a condamné ces dégradations dans un message publié sur les réseaux sociaux, affirmant que « la haine n’a pas sa place dans une Barcelone pluraliste et respectueuse ». Il a assuré que « tout est mis en œuvre pour identifier les responsables ».

Ces actes surviennent dans un contexte de fortes tensions en Espagne depuis la guerre déclenchée après les massacres terroristes du Hamas du 7 octobre 2023. La mobilisation pro-palestinienne s’est traduite par de nombreuses manifestations, mais aussi par des actions de boycott visant Israël. En septembre dernier, à Madrid, des militants avaient empêché le passage de la Vuelta en raison de la participation de l’équipe Israel-Premier Tech.

La communauté juive espagnole, forte d’environ 70 000 personnes selon la FCJE, redoute une banalisation de l’antisémitisme et appelle à une réponse claire, rapide et déterminée des pouvoirs publics.