Barcelone : un sauna présente ses excuses après l’exclusion de deux femmes juives

Un sauna de Barcelone a présenté ses excuses après avoir refusé l’entrée à deux femmes juives américaines dans un sauna LGBTQ+ en raison des colliers avec une étoile de David qu’elles portaient.

L’incident s’est produit vendredi au sauna Thermas. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des membres du personnel interrogeant les deux visiteuses sur leurs opinions concernant le sionisme avant de leur demander de quitter les lieux.

https://x.com/i/web/status/2061168492301173223 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’une des femmes, qui portait un pendentif représentant une étoile de David, s’est notamment vu demander si elle était « sioniste ». Au cours de l’échange, des employés ont également déclaré : « Nous ne cautionnons pas le génocide » et « Free Palestine, veuillez partir ».

Face à la polémique, la direction de l’établissement a publié un communiqué d’excuses sur le réseau social X.

https://x.com/i/web/status/2060732070377230405 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Nous regrettons profondément et condamnons sans équivoque les événements qui se sont produits dans notre établissement », ont déclaré les propriétaires du sauna.

Ils ont également affirmé rejeter « toute forme d’antisémitisme, de racisme, de xénophobie, de discrimination ou de comportement portant atteinte à la dignité de toute personne ».

L’affaire a suscité de vives réactions au sein de la communauté juive espagnole. L’organisation ACOM, engagée dans la lutte contre l’antisémitisme et la défense de la communauté juive en Espagne, a annoncé le lancement de poursuites judiciaires contre l’établissement.

Cet incident intervient dans un contexte de forte polarisation autour de la guerre à Gaza, alors que plusieurs organisations juives européennes alertent depuis des mois sur une recrudescence des actes antisémites et des discriminations visant des personnes identifiées comme juives ou israéliennes.