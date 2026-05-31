Barcelone : deux Juives américaines refoulées d’un établissement

Deux juives Américaines affirment s’être vu refuser l’entrée d’un sauna LGBTQ à Barcelone en raison d’un collier avec une étoile de David porté par l’une d’elles.

https://x.com/i/web/status/2060732070377230405 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre un échange tendu entre les deux femmes et plusieurs membres du personnel de l’établissement. Selon les images, une employée leur aurait déclaré que « la question n’est pas d’être juive, mais sioniste ».

L’une des deux femmes lui répond alors : « C’est à peu près la même chose ».

https://x.com/i/web/status/2060814253980852714 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une autre personne apparaît ensuite dans la vidéo en déclarant : « Free Palestine, please leave » (« Palestine libre, veuillez partir »).

Les deux femmes, qui résident selon plusieurs médias à Barcelone, affirment avoir été exclues de l’établissement en raison de leur identité juive et de leur supposé soutien à Israël.

« Juste pour que tout le monde le sache, je porte une étoile juive et elle m’a demandé si j’étais sioniste avant de me dire que je ne pouvais pas entrer », lance l’une d’elles aux personnes faisant la queue devant l’établissement.

Selon le New York Post, les deux femmes ont déposé une plainte auprès des autorités.