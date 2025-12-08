Belgique : un terroriste qui a participé aux massacres du 7 octobre se promène libre sur un marché de Noël

L'ambassadrice d'Israël en Belgique, Idit Rosenzweig-Abu, a dénoncé dimanche soir la présence sur le territoire belge d'un Gazaoui ayant participé au massacre du 7 octobre. L'homme a été aperçu se promenant librement sur le marché de Noël d'Anvers, où il a même publié des photos de ses sorties sur les réseaux sociaux.

Il s'agit de Mohannad al-Khatib, résident de Khan Younès qui se présente comme "journaliste indépendant". Plusieurs vidéos diffusées le jour du massacre le montrent célébrant et participant à l'incursion en territoire israélien. Al-Khatib a réussi à quitter Gaza pour rejoindre Bruxelles, où il réside actuellement avec un statut de réfugié.

Les images circulant sur les réseaux sociaux à l'époque le montrent clairement en territoire israélien durant l'attaque. Dans l'une des vidéos, on le voit marcher vers Israël avec, en arrière-plan, des véhicules volés immatriculés en Israël et des colonnes de fumée, tout en criant à la caméra : "En avant, en avant ! Feu et cendres !"

Al-Khatib s'était fait discret depuis novembre, lorsque sa présence à Bruxelles avait été révélée. "Regardez qui est revenu en Belgique", a écrit l'ambassadrice israélienne sur les réseaux sociaux. "L'ami de Sinwar, l'homme qui a couru joyeusement vers Israël avec les autres assassins le 7 octobre, profite du marché de Noël d'Anvers."

Une plainte a été déposée contre al-Khatib et une enquête policière est en cours concernant son implication dans des actes terroristes et des crimes de guerre. "J'espère qu'il sera arrêté pour interrogatoire prochainement", a ajouté l'ambassadrice.

Cette affaire soulève des questions embarrassantes sur les procédures d'octroi du statut de réfugié en Belgique et sur la capacité des autorités européennes à identifier les individus ayant participé à des actes terroristes. Elle intervient alors que plusieurs pays européens renforcent leurs contrôles sur les demandeurs d'asile en provenance de zones de conflit.