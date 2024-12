Belgique : une plainte pour "crimes de guerre" déposée contre le nouvel attaché militaire israélien à Bruxelles

Une plainte pour crimes de guerre a été déposée en Belgique contre le nouvel attaché militaire israélien, le colonel Moshé Tetro. L'organisation pro-palestinienne "Fondation Hind Rajab (HRF)" branche de l'association belge "Le mouvement du 30 mars", affirme que le militaire a commis des crimes de guerre à Gaza, a indiqué le journal belge De Morgen, mardi.

"Sous la direction de Tetro, chef de l'Administration de coordination et de liaison pour la bande de Gaza, une politique a été appliquée visant à affamer systématiquement la population de Gaza", affirme HRF. "Les preuves soumises à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye comprennent également des documents sur ses communications directes avec les directeurs d'hôpitaux avant de mener des attaques qui ont fait de nombreuses victimes", ajoute l'organisation.

La Fondation Hind Rajab a porté plainte auprès des autorités belges et exigé que la certification de Moshé Tetro soit annulée et qu'il soit arrêté ou expulsé. Tetro était le chef de la Direction de coordination et de liaison avec Gaza au début de la guerre. Dans les fait, il était chargé d'introduire l'aide humanitaire, de déplacer la population, d'évacuer les hôpitaux et ainsi que de la coordination avec les agences internationales.

Les responsables israéliens ont déclaré à Kan que "l'organisation qui a déposé une plainte est une organisation obsessionnelle qui a déposé et dépose des dizaines de plaintes contre des officiers à La Haye, à Bruxelles et ailleurs dans le monde. Le chef de l'organisation, Dyab Abou Jahjah, est un Libanais qui avait entre autres justifié les attentats du 11 septembre". "L'attaché militaire bénéficie de l'immunité diplomatique en Belgique", ont-ils précisé.

L'organisation pro-palestinienne "30 Mars", œuvre aux Pays-Bas pour obtenir l'arrestation de trois soldats de Tsahal voyageant à Amsterdam et tente de faire arrêter des Israéliens partout dans le monde. Elle affirme également avoir déposé une plainte pour "crimes de guerre" auprès de la CPI contre un soldat actuellement en visite à Dubaï. L'organisation a diffusé sa photo et son nom sur les réseaux sociaux et aurait demandé aux autorités des Émirats arabes unis de l'arrêter parce qu'il avait participé aux combats à Gaza. Mi-novembre, un officier de réserve israélien avait fui Chypre après que l'organisation a publié sa photo et son nom et annoncé qu'elle avait porté plainte contre lui pour "crimes de guerre".

"30 Mars" dirige ses activités principalement contre des soldats de Tsahal ayant une double nationalité : elle a notamment déposé une plainte en Équateur contre un soldat israélien de nationalité équatorienne pour "crimes de guerre à Gaza", après avoir trouvé des preuves sur ses réseaux sociaux de sa participation aux opérations de Tsahal à l'hôpital Shifa le 18 mars 2024.

À ce jour, "30 Mars" n'a réussi à faire arrêter aucun soldat de Tsahal en visite à l'étranger, mais la fuite de l'officier de réserve de Chypre ainsi que l'activité croissante de l'organisation en temps réel, lorsque des soldats se trouvent à l'étranger, suscitent l’inquiétude des ministères des Affaires étrangères et de la Justice d'Israël.