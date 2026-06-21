La police berlinoise a annoncé l’arrestation d’un homme de 31 ans soupçonné d’avoir agressé samedi un homme juif et deux enfants dans le quartier de Charlottenburg. L’incident intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en Allemagne.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont produits vers 15 h 15. Le suspect aurait suivi un homme de 47 ans, identifiable comme juif parce qu’il portait une kippa, ainsi que les deux enfants qui l’accompagnaient. Il aurait proféré des insultes antisémites à leur encontre avant de leur cracher dessus.

Lorsque la victime lui a demandé des explications, l’agresseur présumé l’aurait frappée au visage. Plusieurs passants sont alors intervenus pour porter assistance à l’homme agressé.

Selon la police, le suspect aurait également adressé des insultes et des menaces à caractère antisémite à la femme venue secourir la victime. Une altercation physique aurait ensuite éclaté entre lui et l’autre témoin intervenu sur les lieux.

L’enquête a été confiée à la division chargée des affaires de sécurité de l’Office de police criminelle de Berlin.

Cette agression survient alors que l’Allemagne connaît une hausse sans précédent des actes antisémites. Dans son dernier rapport annuel, l’organisme de surveillance RIAS a recensé 8 725 incidents antisémites en 2025, soit une moyenne de près de 24 cas par jour.