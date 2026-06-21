Berlin : un homme juif agressé et insulté devant ses enfants

Un homme juif de 48 ans a été agressé vendredi dans le quartier berlinois de Charlottenburg alors qu'il se promenait avec ses deux enfants. Selon le quotidien allemand Bild, la victime portait une kippa lorsqu'un homme de 31 ans s'est approché d'elle avant de proférer des menaces et des insultes.

L'incident s'est produit dans la rue Uhlandstrasse. D'après la police berlinoise, le suspect a ensuite craché au visage de l'homme ainsi qu'en direction des enfants qui l'accompagnaient.

L'agresseur a été interpellé sur place par les forces de l'ordre puis conduit pour subir un prélèvement sanguin. Les autorités n'ont pas précisé la nature exacte des propos tenus à l'encontre de la victime.

La police de Berlin a ouvert une enquête afin de déterminer si l'agression était motivée par des considérations antisémites. Le journal Bild indique que cette piste est actuellement examinée par les enquêteurs.

Cet incident intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en Allemagne depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, poussant les autorités allemandes à renforcer leur vigilance face aux violences visant la communauté juive.