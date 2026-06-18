L’antisémitisme explose en Allemagne

L’antisémitisme a atteint un niveau sans précédent en Allemagne en 2025, avec 8.725 incidents recensés, selon le rapport annuel de l’Association fédérale des centres de recherche et d’information sur l’antisémitisme, basée à Berlin.

D’après l’organisation RIAS, la fréquence des actes antijuifs reste très élevée depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, qui ont profondément bouleversé le quotidien de la communauté juive allemande.

Le rapport indique que 68 % des incidents enregistrés relevaient d’un antisémitisme lié à Israël. Le nombre total d’actes recensés en 2025 marque une légère hausse par rapport à 2024, avec 98 incidents supplémentaires. En 2022, l’organisation avait comptabilisé 2.480 incidents.

Parmi les faits documentés figurent 257 menaces explicites et 178 agressions physiques. Le rapport mentionne également quatre cas de violence extrême, dont une attaque terroriste au Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, à Berlin.

Dans la ville de Kehl, près de Strasbourg, quatre citoyens juifs auraient été insultés et visés par des crachats à proximité d’un lieu de prière. En Hesse, un rabbin aurait été bousculé dans un supermarché devant ses enfants, lors d’une altercation marquée par des propos visant Israël.

Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, a dénoncé une situation devenue quotidienne. Selon lui, ces chiffres représentent environ 24 actes antisémites par jour.

« Il ne s’agit pas d’anomalies statistiques, mais de la sombre réalité en Allemagne », a déclaré Josef Schuster, estimant que l’antisémitisme s’installe à des niveaux records au lieu de reculer.