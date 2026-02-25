Berlinale : les dirigeants du festival convoqués après un discours dénonçant le "génocide" à Gaza

La Berlinale se retrouve au cœur d’une controverse majeure après la cérémonie de clôture marquée par un discours accusant Israël de « génocide » à Gaza. Le gouvernement allemand a annoncé la convocation d’une réunion extraordinaire du conseil de surveillance de la société KBB, entité mère du festival, à l’initiative du ministre de la Culture Wolfram Weimer.

La polémique a éclaté lorsque le réalisateur syro-palestinien Abdullah Al-Khatib, récompensé pour son film Chronicles from the Siege, a accusé l’Allemagne d’être « complice » du « génocide commis à Gaza par Israël », en raison de son soutien à l’État hébreu. Seul membre du gouvernement présent lors de la cérémonie, le ministre social-démocrate de l’Environnement Carsten Schneider a quitté la salle au moment du discours.

Selon le quotidien Bild, la directrice du festival, Tricia Tuttle, pourrait être démise de ses fonctions lors de la réunion. Une information que la KBB a qualifiée de « fausse » sans davantage de précisions. Interrogé par l’AFP, le ministère de la Culture a confirmé la tenue de la réunion, évoquant une discussion sur « l’orientation future » du festival, sans commenter les spéculations sur un éventuel limogeage.

La controverse intervient dans un climat déjà tendu. Plus de 80 professionnels du cinéma ont signé une lettre ouverte dénonçant le « silence » de la Berlinale sur la guerre à Gaza et accusant le festival de censurer les artistes « qui rejettent le génocide ». Tricia Tuttle a rejeté ces accusations.

La présence de la directrice sur une photo avec l’équipe du film, entourée d’hommes portant le keffieh et brandissant un drapeau palestinien, aurait également suscité des critiques.