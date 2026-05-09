Biennale de Venise : des artistes protestent contre la participation d’Israël

La Biennale d’art contemporain de Venise s’est ouverte dans un climat de fortes tensions politiques après une mobilisation d’artistes et de militants dénonçant la participation d’Israël à l’événement en raison de la guerre contre le Hamas à Gaza. Plusieurs pavillons nationaux ont fermé partiellement ou totalement leurs portes vendredi en signe de protestation.

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Selon les organisateurs du mouvement « Art Not Genocide Alliance », la grève visait à contester la présence d’Israël à la prestigieuse manifestation culturelle italienne. Au total, une douzaine de pavillons ont participé au mouvement, parmi lesquels ceux de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Autriche, du Japon ou encore de la Corée. D’autres, comme les pavillons britannique, français ou espagnol, ont suspendu leurs activités durant plusieurs heures.

Les tensions se sont également manifestées dans les rues de Venise. Environ 2.000 manifestants pro-palestiniens ont défilé près du site de l’Arsenale, où se trouve le pavillon israélien, provoquant de brèves altercations avec la police italienne.

La controverse dépasse largement les manifestations. Le jury international de la Biennale a récemment démissionné collectivement pour protester contre la participation d’Israël et de la Russie. Les membres du jury ont affirmé ne pas vouloir évaluer des œuvres provenant de pays dont les dirigeants font l’objet de procédures devant la Cour pénale internationale.

À l’intérieur du pavillon israélien, l’artiste Belu-Simion Fainaru présente une installation centrée sur les thèmes de la spiritualité juive, de la coexistence et de la fragilité humaine. Des cadenas portant l’inscription « Aime ton prochain comme toi-même » en hébreu y sont notamment exposés.

« Je ne pense pas que le monde de l’art doive être réduit à une arène politique », a déclaré l’artiste à l’AFP.

Malgré les pressions, la direction de la Biennale a refusé d’exclure Israël ou la Russie, défendant un espace culturel « de coexistence pour toute la planète ». La Biennale de Venise, fondée en 1895, demeure l’un des événements artistiques les plus influents au monde et attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs.