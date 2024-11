"Big Brother" UK : Un candidat éliminé brandit une écharpe aux couleurs palestiniennes lors de son départ

Un nouveau incident pro-palestinien a marqué l'émission "Big Brother" britannique lorsque Khaled Khaled, 23 ans, candidat éliminé vendredi soir, s'est drapé d'un foulard palestinien lors de son départ en direct de la maison. Le foulard, ressemblant à un keffieh et orné de la mosquée Al-Aqsa aux couleurs du drapeau de l'OLP, lui a été remis par une personne du public, tandis que des cris "Libérez la Palestine" résonnaient en arrière-plan.

Ce n'est pas la première fois que la chaîne ITV, diffuseur de "Big Brother" au Royaume-Uni, doit faire face à un incident lié aux manifestations pro-palestiniennes depuis le début de la guerre. Le mois dernier, la chaîne avait publié des excuses officielles après qu'une participante, Elie Bromley, avait porté un t-shirt arborant une pastèque aux couleurs du drapeau palestinien dessinée sur la carte d'Israël, un symbole viral de protestation.

Suite aux protestations d'organisations pro-israéliennes, ITV avait alors pris des mesures drastiques : "Les épisodes concernés ont été remontés pour que le t-shirt de Bromley apparaisse désormais en noir uni", avait déclaré la production. "Tous les effets personnels des résidents sont vérifiés par notre équipe de production avant l'entrée dans la maison pour s'assurer qu'ils respectent les règles et les exigences", avaient-ils précisé.

La chaîne avait également indiqué : "Nous regrettons que les implications de ce vêtement spécifique n'aient pas été pleinement comprises lors de nos contrôles" et "nous nous excusons auprès des téléspectateurs offensés par la diffusion et assurons que la production n'était pas consciente de la signification du dessin." Le vêtement avait été retiré de la maison et la résidente avait confirmé qu'elle n'était pas consciente des implications et n'avait pas l'intention de causer du tort.

Selon le Daily Mail, ITV n'a pas encore réagi à l'incident de vendredi soir impliquant Khaled Khaled.