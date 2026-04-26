Bruxelles : un homme juif roué de coups dans le métro, sa chaîne avec étoile de David arrachée

Un homme juif affirme avoir été violemment agressé vendredi dans le métro de Bruxelles par trois individus ayant tenu des propos antisémites. Selon son témoignage, ses agresseurs lui ont également arraché une chaîne en or ornée d’une étoile de David, un bijou à forte valeur sentimentale transmis dans sa famille depuis près de trente ans.

La victime, David Sierzant Acitores, âgée de 41 ans, a relaté les faits sur les réseaux sociaux. Il explique que trois hommes l’ont d’abord abordé pour lui demander leur chemin avant de se jeter sur lui à l’intérieur de la rame. Ils l’ont maintenu au sol et frappé à plusieurs reprises au visage, lui cassant ses lunettes et déchirant ses vêtements.

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Selon son récit, les assaillants ont proféré des insultes antisémites avant de s’emparer de sa chaîne et du pendentif représentant l’étoile de David. Ils n’auraient en revanche pris ni son portefeuille ni son téléphone portable. Après leur fuite, l’homme affirme avoir tenté de les poursuivre, sans succès, notamment parce qu’il ne voyait plus correctement sans ses lunettes.

Une plainte a été déposée auprès de la police belge, et la victime espère que les images de vidéosurveillance permettront d’identifier les auteurs. À ce stade, les autorités n’ont pas encore communiqué publiquement sur l’affaire.

L’agression a suscité de vives réactions politiques en Belgique. Le député bruxellois Jamal Ikazban a dénoncé une attaque "inacceptable", estimant qu’aucune personne ne devrait être prise pour cible à Bruxelles en raison de sa religion ou du port d’un symbole juif. Le parlementaire Ahmed Laaouej a pour sa part condamné une agression antisémite "malsaine", affirmant que rien ne peut justifier la haine et la violence.