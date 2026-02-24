Budapest bloque des sanctions européennes contre des résidents israéliens de Judée-Samarie

La Hongrie a bloqué lundi une décision de l’Union européenne visant à imposer des sanctions à des résidents israéliens qualifiés de « violents », lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles consacrée à la situation en Judée-Samarie (Cisjordanie).

Selon la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, 26 des 27 États membres soutenaient la proposition. « Vingt-six pays veulent des sanctions contre les colons violents (…) et un ne le veut pas », a-t-elle déclaré en conférence de presse, en référence à la Hongrie. Elle a dénoncé les limites du processus décisionnel européen, qui requiert l’unanimité en matière de politique étrangère. « Lorsque l’un bloque, nous ne faisons pas ce que la majorité souhaite, mais ce que veut ce seul pays », a-t-elle ajouté.

La Hongrie, dirigée par le Premier ministre Viktor Orban, est considérée comme l’un des alliés les plus proches d’Israël au sein de l’Union européenne.

Au cours de la réunion, les ministres ont également discuté des mesures récentes adoptées par le gouvernement israélien concernant l’enregistrement foncier et les procédures d’acquisition de propriétés en zone C de Judée-Samarie.

L’Union européenne a exprimé sa « vive inquiétude », estimant que ces décisions constituent « une violation du droit international » et compromettent les efforts en faveur d’une solution à deux États.

Un porte-parole européen a qualifié l’approbation du processus d’enregistrement foncier en zone C de « nouvelle escalade », après d’autres mesures jugées destinées à renforcer le contrôle israélien en zones A et B.

Bruxelles a appelé Israël à revenir sur sa décision, rappelant que toute annexion serait contraire au droit international.