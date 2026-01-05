Catalogne : les autorités saisies après la diffusion d’une carte recensant des cibles juives

Plusieurs organisations de lutte contre l’antisémitisme ont saisi les autorités espagnoles après la découverte d’une carte interactive recensant des dizaines d’institutions et d’entreprises juives en Catalogne. L’initiative, principalement centrée sur Barcelone, identifiait 152 écoles, commerces, associations et sociétés liés à des Juifs ou à Israël.

La carte affichait des informations détaillées, notamment les adresses postales, les numéros de téléphone et les adresses électroniques des structures répertoriées. Elle encourageait également les internautes à ajouter de nouvelles « cibles » et à effectuer des dons afin de soutenir des actions visant à stigmatiser ces entités, désignées par ses auteurs comme « sionistes ».

Face à cette situation, la communauté juive de Barcelone a interpellé le président du gouvernement catalan, Salvador Ayala, l’exhortant à préciser si des mesures allaient être prises ou si, au contraire, les autorités entendaient « abandonner la sécurité des Juifs ».

Des responsables communautaires ont exprimé leur inquiétude, soulignant des similitudes avec des pratiques historiques de persécution, notamment en Allemagne nazie, où des entreprises juives étaient publiquement désignées et ciblées.

L’organisation ACOM, engagée dans la lutte contre l’antisémitisme, a dénoncé avec virulence l’initiative. « On ne sait pas ce qui est le plus répugnant : le créateur de la carte, son diffuseur ou le responsable politique qui attise la haine », a-t-elle déclaré. Selon ACOM, la constitution d’une base de données publique identifiant des Juifs et des institutions qui leur sont liées constitue "un franchissement de ligne rouge et les expose à un danger réel".